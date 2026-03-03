Artık “Yüzde 10 Tolerans” Yok

Trafik denetimlerinde uzun süredir uygulandığı bilinen tolerans uygulaması resmen kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte hız sınırını 6 km/s ve üzeri aşan sürücüler için doğrudan idari para cezası uygulanacak.

Örneğin şehir içinde hız sınırının 82 km/s olduğu bir noktada daha önce 90–91 km/s seviyelerine kadar uygulamada tolere edilen hızlar artık geçerli olmayacak. Bu durumda 88 km/s hızla seyreden bir sürücü de cezai işleme tabi tutulacak.

Amaç: Trafik Güvenliğini Artırmak

Yetkililer, uygulamanın temel amacının trafik kazalarını azaltmak ve özellikle şehir içi arterlerdeki can kayıplarının önüne geçmek olduğunu belirtiyor.

Kazaların yoğun yaşandığı güzergâhlarda sabit ve mobil radar denetimlerinin artırıldığı, yeni sistemle birlikte hız ihlallerine karşı daha net ve katı bir uygulamaya geçildiği ifade ediliyor.

Yeni Hız Cezaları (2026 Güncel Tutarlar)

Yeni düzenlemeye göre hız sınırı aşıldığında uygulanacak para cezaları kademeli olarak şu şekilde:

6–10 km/s aşım: 2.000 TL

11–15 km/s aşım: 4.000 TL

16–20 km/s aşım: 6.000 TL

21–25 km/s aşım: 8.000 TL

26–35 km/s aşım: 12.000 TL

36–45 km/s aşım: 15.000 TL

46–55 km/s aşım: 20.000 TL

56–65 km/s aşım: 25.000 TL

66 km/s ve üzeri: 30.000 TL

Yüksek hız ihlallerinde ise sürücü belgesine el koyma yaptırımları da uygulanabilecek.

Radar Noktalarında Denetim Artıyor

Trafik uzmanları, özellikle şehir içi hız limitlerinin sürücüler tarafından hafife alınmaması gerektiğini vurguluyor. Sabit radar sistemlerinin yanı sıra mobil ekiplerin de artırıldığı belirtilirken, sürücülere hız göstergelerini düzenli kontrol etmeleri öneriliyor.

Yeni uygulama, hem can güvenliği hem de yüksek para cezaları nedeniyle sürücüler için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Sürücülere Kritik Uyarı

Artık küçük hız aşımı diye bir alan kalmadı.

Hız sınırını 6 km/s ve üzeri aşmak, doğrudan ceza anlamına geliyor.

Uzmanlar, özellikle şehir içi yerleşim bölgelerinde hız limitlerine tam uyulmasının hem maddi kayıp hem de hayati risklerin önüne geçeceğini belirtiyor.