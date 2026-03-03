Kadir Gecesi’nin Fazileti

“Kadir” kelimesi Arapça’da “hüküm, güç, şeref ve yücelik” anlamına gelir. Kur’an’da adı geçen tek gece olması nedeniyle İslam’da en faziletli gece kabul edilir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Kadir Gecesi’nin kesin tarihinin bilinmediğini ve Ramazan’ın son on gününde aranması gerektiğini belirtmiştir. Ancak geleneksel olarak 27. gece öne çıkmaktadır.

Kadir Gecesi Neden Bu Kadar Önemli?

Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. İlk vahiy, Mekke yakınlarındaki Hira Mağarası’nda Alak Suresi’nin ilk ayetleriyle gelmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan Kadir Suresi’nde bu gece için:

“Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.”

buyrulmaktadır.

Bu ifade, yaklaşık 83 yıllık bir ömre bedel sevap ve manevi kazanç anlamına gelir.

İslam inancına göre bu gecede Cebrail (a.s.) ve melekler yeryüzüne iner, tan yeri ağarana kadar esenlik ve huzur hakim olur.

2026 Kadir Gecesi Hangi Gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen bu mübarek gece, İslam dünyasında dualar, Kur’an tilaveti ve ibadetlerle ihya edilecek.

Kadir Gecesi’nde Hangi İbadetler Yapılmalı?

Bu geceye özel belirli bir ibadet zorunluluğu bulunmasa da Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu vaktin dua ve tefekkürle geçirilmesini tavsiye etmiştir.

Öne çıkan ibadetler:

Kur’an-ı Kerim okumak ve anlamı üzerinde tefekkür etmek

Nafile namaz kılmak, namaz borcu olanlar için kaza namazı eda etmek

Bol bol tövbe ve istiğfar etmek

Salavat getirmek

Samimi dua ve niyazda bulunmak

Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:

“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.”

Ramazan Bayramı 2026 Ne Zaman?

Kadir Gecesi’nin ardından Ramazan ayının son günlerine girilecek.

📌 19 Mart 2026 Perşembe – Arife Günü

📌 20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Gün

📌 Bayram 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek.