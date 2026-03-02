Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kestel Mahallesi Dim Tüneli içerisinde 11 Şubat'ta S.G. idaresindeki motosikletin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiği kazada S.G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Akif Gürkan (16) ağır yaralandı.
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Gürkan, 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Gürkan'ın cenazesi, Oba Sekilioğlu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak: AA