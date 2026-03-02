Antalya'nın Aksu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Aksu ilçesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüpheliler A.G. ve E.Ş'nin aracında yapılan aramada, 1 kilo 380 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.