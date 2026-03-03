Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 28 Şubat’ta Bolu Belediyesine yönelik “irtikap” operasyonu düzenlenmiş, operasyon çerçevesinde Tanju Özcan’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve çeşitli birimlerde görev yapan yöneticiler ile bazı belediye meclis üyeleri gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tanju Özcan ve Süleyman Can tutuklanırken, diğer 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada,

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında 'İcbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.