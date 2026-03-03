Büyükelçilik tarafından, sosyal medya platformu olan X'ten yayınlanan güvenlik alarmında, bölgedeki gerginlikler gerekçe gösterilerek misyonun "ikinci bir duyuruya kadar" kapalı kalacağı bildirildi.

Bu kapsamda, hem rutin hem de acil tüm konsolosluk randevuları iptal edildi. Büyükelçilik, operasyonların ne zaman normale döneceğine dair daha sonra bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ülkedeki genel risk göstergelerinde bir seviye değişikliği yapılmadığı, ancak büyükelçilik operasyonlarındaki değişikliği yansıtmak amacıyla seyahat rehberinin güncellendiği vurgulandı. Bölgedeki ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri çağrısı yinelendi.