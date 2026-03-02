İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Laricani, ABD’nin aksine İran’ın uzun soluklu bir çatışmaya hazırlıklı olduğunu belirterek, ülkesinin savunmadan geri adım atmayacağını ifade etti.

Laricani paylaşımında, İran’ın tarih boyunca savaş başlatan taraf olmadığını vurgulayarak,

“Geçtiğimiz 300 yılda olduğu gibi İran hiçbir zaman savaşın başlatıcısı olmadı. Silahlı kuvvetlerimiz yalnızca savunma amacıyla hareket etmektedir” ifadelerini kullandı.

“6 Bin Yıllık Medeniyetimizi Savunacağız”

İranlı yetkili, açıklamasında ülkesinin tarihi ve kültürel mirasına da atıfta bulunarak,

“Bedeli ne olursa olsun kendimizi ve 6 bin yıllık medeniyetimizi kararlılıkla savunacağız. Düşmanlarımızı yanlış hesaplamalarından dolayı pişman edeceğiz” dedi.

Bölgede Gerilim Tırmanıyor

ABD ve İsrail, Tahran ile Washington arasındaki müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlatmıştı. İran ise bu saldırılara, İsrail’in yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’deki ABD üslerini hedef alan misillemelerle karşılık verdi.

İran Kızılayı’nın açıkladığı verilere göre, saldırılar sonucu 555 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi yaralandı. Çok sayıda üst düzey askeri ve siyasi yetkilinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.