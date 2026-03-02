İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

DMM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada, Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmadığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin hava, kara ve deniz sahası ile tüm askeri tesislerinin tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altında olduğu ifade edildi.

Paylaşımların, Türkiye’yi bölgesel çatışmaların bir tarafı gibi göstermeyi amaçlayan açık bir dezenformasyon girişimi olduğu belirtilirken, ülkeye yönelik herhangi bir saldırının söz konusu olmadığına dikkat çekildi.

DMM, Türkiye’nin savunma ve güvenlik yapısının tüm unsurlarıyla görev başında olduğunu, gelişmelerin ilgili kurumlarca anlık olarak takip edildiğini belirterek, kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemeye ve yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate almaya davet etti.