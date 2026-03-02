İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Orta Doğu’da tırmanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’ın füze depolarını hedef almak üzere İngiliz üslerini kullanma talebine onay verdiklerini duyurdu. Starmer, bu kararın saldırı değil, “sınırlı ve savunma amaçlı” bir adım olduğunu belirtti.

Starmer, bölgede yaklaşık 200 bin İngiliz vatandaşının bulunduğunu hatırlatarak, “Görevimiz vatandaşlarımızın hayatını korumak. İran’ın giderek pervasızlaşan eylemleri, İngiliz halkını ve müttefiklerimizi doğrudan riske atıyor” dedi. İngiliz Silahlı Kuvvetleri’nin hâlihazırda bölgede konuşlu olduğunu belirten Starmer, İngiliz jetlerinin koordineli savunma operasyonlarında görev aldığını ifade etti.

Başbakan Starmer, İngiltere’nin İran’a yönelik doğrudan saldırılara katılmadığını özellikle vurgulayarak, “En doğru yol müzakeredir. Ancak füzeleri durdurmanın tek yolu, onları kaynağında etkisiz hale getirmektir. Bu nedenle ABD’nin savunma amaçlı talebini kabul ettik” açıklamasında bulundu. Kararın uluslararası hukuka uygun olduğunu savunan Starmer, kolektif savunma sorumluluğunun altını çizdi.

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, Londra yönetimi ABD’ye Diego Garcia Üssü ile RAF Fairford’un kullanım iznini verdi. Bu üslerin, İran’ın füze altyapısına yönelik operasyonlarda kritik rol oynayacağı değerlendiriliyor.

Öte yandan Starmer, Irak savaşında yapılan hataların unutulmadığını belirterek, “Geçmişten ders aldık. Saldırıların parçası olmayacağız ancak bölgedeki müttefiklerimizin ve halkımızın toplu öz savunmasını desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Açıklamalar, Orta Doğu’daki krizin küresel güvenlik dengeleri üzerindeki etkisinin daha da artabileceğine işaret ediyor.