Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Beyrut ve ülkenin güney bölgelerine düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre saldırılarda toplam 31 kişi yaşamını yitirirken, 149 kişi de yaralandı.

Bakanlık, Beyrut’un Dahiye bölgesinde 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 91 kişinin yaralandığını; Lübnan’ın güneyinde ise 11 kişinin öldüğünü ve 58 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu, gece saatlerinde yaptığı açıklamada Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesi üzerine ülkenin kuzeyinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Ardından İsrail, Hizbullah’ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan genelinde hava saldırıları başlattı. Saldırılar sırasında Beyrut’ta art arda patlama sesleri yükseldi.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyi ile Bekaa Vadisi’nde 50’den fazla köy ve beldeye yönelik saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi. Bölgede güvenlik endişeleri sürerken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.