İran’da ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren üst düzey askeri yetkililerden 7’sinin daha isimleri kamuoyuna duyuruldu. Tesnim Haber Ajansı, Genelkurmay Başkanlığına bağlı “Savunma ve Direniş Değerlerini Koruma ve Yayma Vakfı” tarafından yayımlanan 2 numaralı duyuru metnini paylaştı.

Şimdiye kadar öldürülen üst düzey askeri yetkililer kimler?

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri

Devrim Muhafızları'nın Başkomutanı Hüseyin Selami

Silahlı Kuvvetler Başkomutan Yardımcısı Gülam Ali Reşid

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'nin komutanı Emir Ali Hacızade

Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Mohammad Kazemi

Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi,

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur,

Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve

Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade’nin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

7 isim daha eklendi;

Açıklamaya göre saldırılarda;

İran lideri Ali Hamaney ’in ofisinin Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi,

Genelkurmay Operasyon Başkanlığı Plan ve Operasyon Dairesi Başkanı Muhsini Mutlak,

Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih Esedi,

Kolluk Gücü İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamreza Rezaiyan,

Genelkurmay Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan Ali Tacik ile

Silahlı Kuvvetler Hazırlık ve Lojistik Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhsin Darrehbaği’nin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta başlattığı saldırılara İran, İsrail’in yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’deki ABD üslerini hedef alan misillemelerle karşılık verdi. İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin ise yaralandığını açıkladı.