Lübnan Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı, ülkede yaşanan olağanüstü güvenlik durumu nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kararın can güvenliğinden duyulan endişe doğrultusunda alındığı belirtildi.

Bakanlık, gelişmelerin ilgili makamlarla koordinasyon içinde günlük olarak değerlendirileceğini ve kamu güvenliği gerekliliklerine göre yeni kararlar alınacağını bildirdi. Ayrıca saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlarla dayanışma içinde olunacağı, birçok okulun yerinden edilen ailelere geçici barınma imkânı sağladığı hatırlatıldı.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan’dan füze atıldığını öne sürerek ülkenin kuzeyinde alarm sirenlerinin çaldığını ve Hizbullah’ı hedef aldığını iddia ettiği hava saldırıları başlattığını açıklamıştı. Saldırıların ardından başkent Beyrut ve çeşitli bölgelerde patlama sesleri duyulurken, güney bölgeler ve Bekaa Vadisi’ndeki çok sayıda yerleşim için tahliye uyarıları yapıldı.