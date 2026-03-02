İran’ın Birleşmiş Milletler bünyesindeki nükleer gözlem kuruluşu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) nezdindeki Büyükelçisi Reza Najafi, Natanz’daki nükleer tesisin ABD ve İsrail tarafından vurulduğunu duyurdu.

UAEA Yönetim Kurulu toplantısında gazetecilere konuşan Najafi, “İran’ın barışçıl ve güvenli nükleer tesisleri yeniden saldırıya uğradı” ifadelerini kullandı. Reuters’ın sorusu üzerine vurulan tesisin Natanz olduğunu teyit eden Najafi, saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.

Bölgedeki gerilim, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyon başlatmasıyla tırmanmış, İran da saldırılara bölgedeki ABD üsleri ve İsrail hedeflerine misillemeyle karşılık vermişti. İran Kızılayı, saldırılarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını açıklamıştı.