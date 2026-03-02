Avrupa ikincisi A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Grubunda oynadığı üç maçı da kazanarak liderliğe yerleşen 12 Dev Adam, geçtiğimiz hafta Belgrad’da Sırbistan’ı mağlup etmişti.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milliler, İstanbul’da oynanacak mücadelede 4’te 4 yaparak hem yenilmezliğini sürdürmek hem de ikinci tura yükselmeyi garantilemek istiyor. Sırbistan ise grupta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Maç Bilgileri

Tarih: 2 Mart Pazartesi

Saat: 21.00

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Yayın: TRT 1 (Canlı)

A Milli Erkek Basketbol Takımı Kadrosu

Berk İbrahim Uğurlu

Cedi Osman

Erkan Osman

Furkan Korkmaz

Metecan Birsen

Onuralp Bitim Kipaş İstiklal Spor Kulübü – Göztepe Sportif Canlı İzle | Maç Saat Kaçta, Hangi Kanalda? İçeriği Görüntüle

Ömer Faruk Yurtseven

Sertaç Şanlı

Semih Hazer

Tarık Biberovic

Yiğit Arslan

Yiğitcan Saybir

Basketbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen mücadelede, ay-yıldızlılar bir kez daha tribün desteğiyle parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.