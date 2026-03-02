Avrupa ikincisi A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Grubunda oynadığı üç maçı da kazanarak liderliğe yerleşen 12 Dev Adam, geçtiğimiz hafta Belgrad’da Sırbistan’ı mağlup etmişti.
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milliler, İstanbul’da oynanacak mücadelede 4’te 4 yaparak hem yenilmezliğini sürdürmek hem de ikinci tura yükselmeyi garantilemek istiyor. Sırbistan ise grupta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.
Maç Bilgileri
-
Tarih: 2 Mart Pazartesi
-
Saat: 21.00
-
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
-
Yayın: TRT 1 (Canlı)
A Milli Erkek Basketbol Takımı Kadrosu
-
Berk İbrahim Uğurlu
-
Cedi Osman
-
Erkan Osman
-
Furkan Korkmaz
-
Metecan Birsen
-
Onuralp Bitim
-
Ömer Faruk Yurtseven
-
Sertaç Şanlı
-
Semih Hazer
-
Tarık Biberovic
-
Yiğit Arslan
-
Yiğitcan Saybir
Basketbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen mücadelede, ay-yıldızlılar bir kez daha tribün desteğiyle parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.