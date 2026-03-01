İlk Yarıda İş Bitti

Maça hızlı başlayan Mardin temsilcisi, 13. dakikada Özgür Sert’in golüyle perdeyi açtı. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 21. dakikada Vural Altan’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. 41. dakikada sahneye çıkan Şener Kaya, skoru 3-0’a getirerek ilk yarının sonucunu belirledi.

İlk 45 dakikada oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan Mardin 1969 Spor, soyunma odasına rahat bir üstünlükle girdi.

İkinci Yarıda Fark Açıldı

İkinci yarıda da tempo düşmedi. 59. dakikada Şahverdi Çetin’in golüyle skor 4-0 oldu. 65. dakikada Özgür Sert bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti: 5-0.

Kalan dakikalarda yapılan oyuncu değişiklikleriyle tempo dengelense de skor değişmedi.