Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren Kahramanmaraş İstiklalspor, şampiyonluk yolunda Menemen Futbol Kulübü ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak.
Maç Ne Zaman, Saat Kaçta, Nerede?
İstiklalspor – Menemen FK karşılaşması 1 Mart 2026 Pazar günü saat 13.00’te, AKDO Park’ta oynanacak. Biletler maç günü stat gişelerinde satışa sunulacak ve bilet fiyatı 200 TL olarak belirlendi.
Yayın Bilgileri
Karşılaşma, sporseverler tarafından Sıfır TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
Hakem Kadrosu
Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre mücadeleyi Yücel Büyük yönetecek. Yardımcılıklarını Hasan Hüseyin Tetik ve Giray Kara yaparken, dördüncü hakem Ömer Nazıf Baytar olacak.
Maç Günü Hava Durumu
Meteoroloji verilerine göre maç saatinde Kahramanmaraş’ta parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 10–11°C civarında olacak, rüzgâr kuzeybatıdan hafif esecek. Yağış beklenmiyor.
Taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak İstiklalspor, Menemen FK karşısında kazanarak zirve yarışında avantajını sürdürmeyi hedefliyor.