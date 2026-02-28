Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgâr, tehlikeli bir olaya yol açtı. Boğaziçi Mahallesi’nde bulunan iki katlı müstakil bir evin çatısı, kuvvetli rüzgârın etkisiyle yerinden koparak savruldu ve yüksek gerilim hattının üzerine düştü. Çatının hatla temas etmesi sonucu bölgede patlama meydana gelirken, olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Patlama sonrası evin elektrik tesisatında ciddi hasar oluştuğu, ayrıca bazı elektronik cihazların da kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yüksek gerilim hattında meydana gelen kopma nedeniyle çevrede elektrik kesintisi yaşanırken, olay sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, elektrik dağıtım şirketi ve emniyet ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak hat üzerindeki tehlike giderilirken, ekipler çatının kaldırılması ve elektrik hattının onarılması için çalışma başlattı.

Yetkililer, bölgede benzer risklerin yaşanmaması adına vatandaşları şiddetli rüzgâr ve fırtına uyarılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.