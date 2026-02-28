Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi bünyesinde kurulan ve 2025-2026 sezonunda Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Onikişubat Belediyespor Voleybol Takımı, başarı dolu sezonu şampiyonlukla taçlandırmak için parkeye çıkıyor. Sezona güçlü bir şekilde başlayan, 21 maçta 20 galibiyetle liderliğini sürdüren Onikişubat Belediyespor Voleybol Takımı, Sungurlu Belediyespor’u konuk ediyor.

Maç eksiği, rakiplerin bay geçmesi ve başarılı sezon göz önünü alındığında maçtan galibiyetle ayrılmasıyla şampiyonluğunu taraftarı önünde garantileyecek olan Onikişubat Belediyespor, Efeler Ligi’ne yükselme başarısı gösterecek.

28 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te Merkez Spor Salonu’nda oynanacak mücadele, sezonun en önemli karşılaşmaları arasında yer alıyor. Onikişubat Belediyespor’un bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde, bitime haftalar kala Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi şampiyonluğu matematiksel olarak kesinleşecek.

Maç Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Tarih: 28 Ocak 2026 Cumartesi

Saat: 14.00

Salon: Merkez Spor Salonu (Kahramanmaraş)

Bilet: Ücretsiz

Canlı Yayın: Aksu TV ve Onikişubat TV YouTube kanalı

Tribünlere davet, biletler ücretsiz

Kulüp Başkanı Ökkeş Alper Erşahan, bu tarihi karşılaşma öncesinde tüm sporseverleri tribünlere davet etti. Biletlerin ücretsiz olacağı müsabakada, taraftar desteğinin sahadaki mücadeleye önemli katkı sunması bekleniyor. Karşılaşmanın, ailelerin ve gençlerin yoğun ilgisiyle dolu tribünler önünde oynanması hedefleniyor.

Canlı yayınla herkes bu heyecana ortak olacak

Şampiyonluk mücadelesi, salona gelemeyen sporseverler için de canlı yayınla ekranlara taşınacak. Karşılaşma, Aksu TV ekranlarından ve Onikişubat TV YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece tüm Kahramanmaraş ve sporseverler bu tarihi ana eş zamanlı olarak tanıklık edebilecek.

Erşahan, “Onikişubat Belediyespor’umuz olarak şampiyonluğa giden bu yolda tüm hemşehrilerimizi saat 14.00’te Merkez Spor Salonu’na ve ekran başına davet ediyoruz” dedi.