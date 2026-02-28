Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayına özel olarak hayata geçirdiği Ramazan Sokağı, mübarek ayın yedinci gününde de binlerce vatandaşı aynı sofrada ve aynı duyguda buluşturdu. Şehrin manevi atmosferini güçlendiren etkinlikler kapsamında alanda kurulan büyük etkinlik çadırında yaklaşık 2 bin kişi birlikte iftar yaparak oruçlarını açtı.

Dualar eşliğinde açılan oruçların ardından Ramazan akşamının huzur dolu iklimi kültür ve sanat programlarıyla taçlandırıldı.

Duygu ve Maneviyat Yüklü Musiki Dinletisi

İftar programının ardından sahne, tasavvuf musikisinin sevilen isimlerinden Murat Belet’e bırakıldı. Ramazan’ın ruhuna uygun olarak hazırlanan özel repertuvarıyla dinleyicilerin karşısına çıkan sanatçı, alanı dolduran vatandaşlara duygu yüklü bir gece yaşattı. Tasavvufi ve manevi içerikli eserlerin seslendirildiği programda zaman zaman hüzün, zaman zaman umut ve kardeşlik duyguları ön plana çıktı.

Yoğun ilgi gören dinletide Murat Belet; “Yara Bende”, “Kara Sevda”, “Senle Mekke Medine”, “Dilerse Sultanım”, “Bir Yanım Gazze”, “Hicret”, “Medinedir Medine”, “Gül Ola” ve “Sana Geldim” gibi sevilen eserlerini Kahramanmaraşlı müzikseverler için yorumladı. Özellikle manevi derinliği yüksek eserlerde vatandaşların sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etmesi, Ramazan gecesinin birlik ve beraberlik ruhunu daha da pekiştirdi.

Program boyunca etkinlik alanında duygu dolu anlar yaşanırken, katılımcılar Ramazan Sokağı’nın sadece bir etkinlik alanı değil, aynı zamanda paylaşmanın, kardeşliğin ve manevi atmosferin hissedildiği özel bir buluşma noktası olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, böylesine anlamlı bir organizasyonu hayata geçiren Büyükşehir Belediyesine ve sahne performansıyla gönüllere dokunan Murat Belet’e teşekkür etti.