Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi’nde sezon boyunca sergilediği başarılı performansla liderliğini sürdüren Onikişubat Belediyespor, şampiyonluğu garantileyeceği kritik karşılaşmaya çıkıyor. Sezona güçlü bir şekilde başlayan, 21 maçta 20 galibiyetle liderliğini sürdüren Onikişubat Belediyespor Voleybol Takımı, Sungurlu Belediyespor’u kendi sahasında konuk ediyor.

28 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te Merkez Spor Salonu’nda oynanacak mücadele, sezonun en önemli karşılaşmaları arasında yer alıyor. Onikişubat Belediyespor’un bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde, bitime haftalar kala Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi şampiyonluğu matematiksel olarak kesinleşecek.

Karşılaşma, Aksu TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece tüm Kahramanmaraş ve sporseverler bu tarihi ana eş zamanlı olarak tanıklık edebilecek.