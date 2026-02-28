Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kurulan iftar çadırını ziyaret eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, hemşehrileriyle aynı sofrada oruç açarak Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadı.

İftar öncesinde yapılan dualar ve Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle gönüller huzur bulurken, ezanın okunmasıyla birlikte yüzlerce vatandaş aynı anda iftar yaptı. İftar programı boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Hanifi Toptaş, masaları tek tek gezerek hemşehrileriyle sohbet etti.

Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Başkan Toptaş, bu mübarek ayın; kırgınlıkların geride bırakıldığı, gönüllerin buluştuğu ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği özel bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekti.

Ramazan Sokağı’nda esnafları ziyaret etti

İftarın ardından program, Ramazan ayının sosyal ve kültürel yönünü yansıtan Ramazan Sokağı ziyaretiyle devam etti. Başkan Hanifi Toptaş, Ramazan Sokağı’nı gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Geleneksel süslemeler, ışıklandırmalar ve Ramazan’a özgü stantların yer aldığı sokakta oluşan atmosfer, eski Ramazanların ruhunu bugüne taşıdı.

Ramazan Sokağı’nda esnafla sohbet eden Başkan Toptaş, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Toptaş, Ramazan ayının şehir hayatına kattığı canlılığın hem sosyal hem de ekonomik açıdan önemli olduğunu ifade etti.

Vatandaşlarla yapılan samimi sohbetlerde ise Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirdiği vurgulandı.

“Muhabbetin, kardeşliğin ve birlik ruhunun güçlendiği gönül sofralarıdır”

Ramazan ayının ruhunu hep birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştıklarını belirten Başkan Toptaş, bu mübarek ayın; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını daha da güçlendirmesini temenni etti.

Başkan Toptaş, Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Ramazan; paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllerin buluştuğu müstesna bir zaman dilimidir. Bu sofralar yalnızca oruç açtığımız alanlar değil; muhabbetin, kardeşliğin ve birlik ruhunun güçlendiği gönül sofralarıdır. Bugün burada hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini; birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı daha da pekiştirmesini temenni ediyorum” dedi.