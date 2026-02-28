Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarının etkisini sürdürdüğü yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı ve soğuk hava dalgasına karşı teyakkuz halinde olan ekipler, özellikle kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

Bu kapsamda Göksun’un kırsal mahallelerinde kar küreme ve yol açma çalışmaları kesintisiz devam ediyor. İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini daha fazla hissettiren kar yağışı sonrası kapanma riski bulunan mahalle yollarında ekipler 7/24 görev yapıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde başta Çardak, Esenköy, Yoğunoluk ve Büyükkızılcık mahalleleri olmak üzere ilçenin yüksek kesimlerinde yer alan yerleşim yerlerinde yoğun bir mücadele veriliyor.

İş makineleri ve saha personeli, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları ulaşıma açık tutarak vatandaşların günlük yaşamını kesintisiz sürdürmesini sağlıyor. Ekipler, özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek buzlanmaya karşı da önlem alıyor. Sağlık, eğitim ve acil durum hizmetlerinin aksamaması için kritik güzergâhlarda öncelikli çalışma gerçekleştirilirken, mahalle sakinlerinin güvenli ulaşımı için gerekli tüm tedbirler titizlikle uygulanıyor.