Meteorolojik tahminlere göre Kahramanmaraş’ta 28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günü hava genel olarak bulutlu bir seyir izleyecek. Hafta sonu boyunca gündüz saatlerinde ılıman bir hava beklenirken, geceleri soğuk etkisini sürdürecek.

28 Şubat Cumartesi

28 Şubat Cumartesi günü kent genelinde havanın çok bulutlu olması öngörülüyor. Günün en düşük sıcaklığının 2 derece, en yüksek sıcaklığının ise 10 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranının gün içinde yüzde 36 ile 74 arasında değişeceği tahmin edilirken, rüzgârın zaman zaman etkili olabileceği belirtiliyor. Gece saatlerinde hissedilen sıcaklığın düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde soğuk daha belirgin hissedilecek.

1 Mart Pazar

1 Mart Pazar günü ise hava parçalı bulutlu olacak. Gece sıcaklıklarının 0 dereceye kadar düşmesi beklenirken, gündüz saatlerinde termometrelerin 11 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Nem oranının yüzde 36 ila 79 arasında seyredeceği pazar günü, rüzgârın cumartesiye göre daha zayıf olması bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, hafta sonu boyunca özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların da olası dona karşı tedbir almalarında fayda olduğu belirtiliyor.

Kahramanmaraş’ta hafta sonunu dışarıda geçirmeyi planlayan vatandaşların, gündüz saatlerini tercih etmeleri ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı tedbirli olmaları öneriliyor.