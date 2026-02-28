KASKİ Genel Müdürlüğünce şehir genelinde başlatılan altyapı seferberliği büyük bir hızla devam ederken, şebeke imalatları tamamlanan kısımlarda da üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları etaplar halinde sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Dulkadiroğlu Namık Kemal Mahallesi 49023. Sokakta altyapı imalatları sırasında yol yüzeyinde oluşan deformasyonların giderilmesi için bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Yol yüzeylerinde meydana gelen bozulmalar ve deformasyonlar, ekiplerce yoğun bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalarla onarılıyor. Böylece hem vatandaşların daha konforlu bir şekilde seyahat etmesi hem de altyapı sonrası üstyapının güvenli bir şekilde hizmet vermesi sağlanıyor.