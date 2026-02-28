Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini şehrin dört bir yanında hissettirmeye devam ederken, kültür ve sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Ramazan Sokağı’nda gerçekleştirilen programlar kapsamında bu kez sevilen sanatçı Mustafa Cihat, Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Şehrin önemli buluşma noktalarından biri haline gelen Ramazan Sokağı, her akşam farklı bir etkinlikle vatandaşları ağırlamayı sürdürüyor. Geleneksel Ramazan atmosferini yaşatmayı amaçlayan etkinliklerin yeni konuğu olan Mustafa Cihat, 1 Mart Pazar günü saat 20.30’da sahne alacak. Sanatçı, seslendireceği ezgi ve ilahilerle katılımcılara hem duygusal hem de huzur dolu bir akşam yaşatacak. Ramazan ayının ruhuna uygun eserlerin yer alacağı programda, birlik, kardeşlik ve maneviyat temaları ön plana çıkacak.

Sanatla Manevi Yolculuk

Ramazan’ın paylaşma, dayanışma ve gönül birliği ruhunu pekiştirmeyi hedefleyen etkinlik, vatandaşlara adeta manevi bir yolculuk sunacak. Ailece katılım sağlanabilecek programda, 7’den 70’e her yaştan vatandaşın Ramazan’ın huzur veren atmosferini birlikte yaşaması amaçlanıyor. Kültür ve sanat etkinlikleriyle Ramazan ayını daha anlamlı hale getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Sokağı’nda düzenlediği programlarla şehrin sosyal hayatına da canlılık kazandırıyor.

Tüm Vatandaşlar Davetli

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tüm vatandaşların bu özel geceye davetli olduğu belirtilerek, Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberlik vurgusunun ön planda tutulacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Ramazan Sokağı’ndaki etkinliklerin ay boyunca farklı programlarla devam edeceği kaydedildi.