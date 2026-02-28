Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ve paylaşma kültürünü şehrin dört bir yanına taşımayı sürdürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen etkinliklerle vatandaşları aynı sofrada buluşturan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlediği ve yoğun ilgi gören “İlçemde İftar Var” programını bu yıl da aynı heyecan ve coşkuyla devam ettiriyor.

Ramazan’ın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu ilçelerde yaşatmayı hedefleyen programın bu yılki ikinci durağı Afşin olacak. 1 Mart Pazar günü Pamira Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek iftar programında yüzlerce Afşinli, aynı sofrada buluşarak oruçlarını birlikte açacak. Kurulacak geniş ve özenle hazırlanan iftar sofralarında her yaştan vatandaş bir araya gelerek Ramazan’ın bereketini paylaşacak.

Aileler, gençler ve çocuklar aynı çatı altında buluşarak hem dayanışmanın hem de kardeşliğin en güzel örneklerinden birine tanıklık edecek. Program, yalnızca bir iftar organizasyonu olmanın ötesinde; gönülleri birleştiren, toplumsal kaynaşmayı güçlendiren bir buluşma niteliği taşıyacak.

İftar programı kapsamında vatandaşlara yemek ikramının yanı sıra Ramazan’ın manevi iklimini yansıtan çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “İlçemde İftar Var” programının Ramazan ayı boyunca farklı ilçelerde de devam edeceği belirtilerek, bu özel programa tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.