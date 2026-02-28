Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ilçenin her noktasında gece gündüz demeden çalışan saha personeli ile iftar programında bir araya geldi.

Onikişubat Belediyesi Şehit Zekeriya Boyar Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen iftar yemeğine Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve saha personeli katıldı.

Başkan Toptaş tüm masaları tek tek dolaşarak personelin Ramazan-ı Şerif’ni tebrik etti.

Ezan-ı Şerif’in okunmasının ardından oruçlar dualar eşliğinde açıldı.

Yoğun katılımın olduğu iftar programında konuşan Başkan Toptaş, saha personelinin Onikişubat’ın gelişiminde büyük bir rol üstlendiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan-ı Şerif’i coşkulu bir şekilde dolu dolu idrak ediyoruz. Bu anlamda ikinci iftarımızı da saha personelimizle birlikte yapalım istedik. Gerçekten arkadaşlarımız bu şehrin çok daha güzel, çok daha temiz olması için fedakarca çalışan kardeşlerimiz. Sizlerle birlikte olmak bizi çok mutlu ediyor.” dedi.

Hep birlikte özveriyle çalışarak Onikişubat’ı çok güzel seviyeye getireceklerine vurgu yapan Başkan Toptaş, “Bugün de güzel bir iftar yemeği oldu. biz büyük bir aile olarak özellikle burada çalışma arkadaşlarımızla olan çalışma barışını gerçekten çok önemsiyoruz. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde ilçemize değer katıyoruz. Belediye olarak her zaman sizlerin yanındayız. Dolayısıyla çalışma arkadaşlarımızla birlikte inşallah Onikişubat’ımızı o zihnimizde tasavvur ettiğimizden çok daha güzel bir seviye hep beraber getireceğiz. Ben bugünkü organizasyon için tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, tüm hemşehrilerimizin Ramazan-ı Şerif’lerini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.