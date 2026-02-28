Yapımcılığını ve sunuculuğunu Murat Üstel’in üstlendiği program, cuma akşamı samimi sohbeti ve güçlü müzik performanslarıyla dikkat çekti.

Programda sanat hayatına dair içten açıklamalarda bulunan Hatice Yenipınar, müziğe başlama sürecini, ilham aldığı isimleri ve kariyer yolculuğunda yaşadığı önemli dönüm noktalarını izleyicilerle paylaştı. Yeni eserini de ilk kez programda seslendiren sanatçı, performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Müzik ve sohbeti sıcak bir atmosferde buluşturan “Bir Şarkılık Sohbet”, bu bölümüyle de duygu dolu anlara sahne olurken, izleyicilere unutulmaz bir televizyon akşamı yaşattı.