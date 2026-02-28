Demokrasi, hukuk ve insan hakları vurgusunun öne çıktığı açıklamalar kapsamında Kahramanmaraş teşkilatı da kamuoyuna önemli mesajlar verdi.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen basın açıklamasında konuşan AK Parti Kahramanmaraş il başkanlığı İnsan hakları birim başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı, parti üyeleriyle birlikte yaptığı değerlendirmede 28 Şubat sürecinin toplumsal hafızada derin izler bıraktığını ifade etti.

Açıklamada, vesayetçi anlayışın toplumun farklı kesimlerini baskı altına aldığına dikkat çekilerek, “Toplumun çeşitli kesimlerini vesayet ideolojisinin elinde rehin tutmak, insanlık onuruna, akıl ve mantık ilkelerine adeta deli gömleği giydirmek üzere gerçekleştirilen 28 Şubat Darbesi, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir” ifadelerine yer verildi.

Demokratik değerlerin korunmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün kabul edilemeyeceği belirtilirken, geçmişte yaşanan antidemokratik müdahalelerin bir daha tekrarlanmaması için toplumsal bilincin canlı tutulması gerektiği dile getirildi.

Açıklama boyunca birlik, özgürlük ve insan hakları kavramlarının altı çizilirken, demokrasiye sahip çıkmanın yalnızca geçmişi anmak değil, aynı zamanda geleceği güvence altına almak anlamına geldiği ifade edildi.