Akçeşme Mahallesi'nde dün, iş yerinde tartıştığı eşi Habibe A'yı (43) 13 yerinden bıçakla yaralayan A.A'nın (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Denizli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



-Olay

İlçedeki bir otomobil bayisinde çaycı olarak çalışan Habibe A. ile eşi A.A arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışmada A.A. eşi Habibe A'yı 13 bıçak darbesiyle yaralamıştı.



Yaralı kadın sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İş yeri çalışanlarınca yakalanan şüpheli ise polise teslim edilmişti.