Türkiye’nin kararlı mücadelesiyle yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan şahıslar tek tek tespit edilerek ülkemize getirildi. Operasyonlar kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol–Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele birimleri sahada aktif rol aldı.

10 Ülkeden İade

Yakalanan 41 suçlu şu ülkelerden Türkiye’ye getirildi:

Gürcistan (27)

Bulgaristan (5)

Almanya (2)

Arnavutluk

Azerbaycan

Belçika

Irak

İngiltere

Karadağ

Slovenya

Yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Yetkililer, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliği sayesinde sonuç alındığını vurguladı.

Teşekkür ve Tebrik

Operasyonda emeği geçen EGM Interpol–Europol, Adalet Bakanlığı görevlileri ile sahada görev alan tüm daire başkanlıkları ve kahraman polisler tebrik edildi.