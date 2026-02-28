Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını desteklemek amacıyla düzenlediği Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda (KAMEK) bahar dönemini başlatıyor.

Her yaştan vatandaşa hitap eden kurs programları, yeni dönemde de zengin içerikleriyle dikkat çekiyor. KAMEK’te bahar dönemi kapsamında toplam 26 farklı branşta ücretsiz eğitim verilecek. Mesleki gelişimi destekleyen programların yanı sıra sanat ve kişisel gelişim alanlarında da geniş bir yelpazede kurs imkânı sunulacak.

Bu kapsamda; aşçı yardımcılığı ve yaş pasta yapımı gibi mutfak sanatlarına yönelik eğitimlerin yanı sıra İngilizce ve e-ticaret gibi çağın gereksinimlerine cevap veren kurslar da katılımcılarla buluşacak. Fotoğraf çekimi, diksiyon, karakalem resim, çini, keman ve halk oyunları gibi sanat ve kültür odaklı branşlar da yeni dönemde kursiyerlerini ağırlayacak.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerle katılımcıların hem mesleki becerilerini geliştirmeleri hem de sosyal yönlerini güçlendirmeleri hedefleniyor. Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek dersler sayesinde kursiyerler, edindikleri bilgi ve deneyimi günlük yaşamlarına ve iş hayatlarına yansıtma fırsatı bulacak.

Başvurular 2 Mart Pazartesi Günü Başlıyor

Bahar dönemi kurslarına başvurular 2 Mart Pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Başvurular, Büyükşehir Belediyesi ve KAMEK’in internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilecek. Son başvuru tarihi ise 4 Mart Çarşamba olarak açıklandı. Ücretsiz olarak düzenlenecek kurslara 16 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşlar davet edildi.