İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana gelirken, İsrail basını, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığı iddia etti.
İsrail ordusu ise İran’a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.
Fars Haber Ajansı, Tahran'da Üniversite Caddesi ve Cumhuriyet bölgesine füze isabet ettiğini bildirdi.
İran devlet medyası ise Tahran'ın merkezinde 3 patlama duyulduğunu bildirdi.