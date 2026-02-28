İran’ın başkenti Tahran'da, sabah saatlerinde patlama sesleri duyuldu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı." dedi ve “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” belirtti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.

“Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

İran'ın ise İsrail'e misilleme olarak füze saldırısı başlattığı kaydedildi.