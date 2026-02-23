Duyuruda özellikle Jalisco, Michoacan, Guanajuato, Tamaulipas, Aguas Calientes ve Zacatecas eyaletlerinde meydana gelen olaylara dikkat çekildi. Türk vatandaşlarının mevcut şartlar karşısında kişisel güvenliklerine azami özen göstermeleri ve yerel makamlar tarafından yapılan uyarı ve yönlendirmeleri yakından izlemeleri istendi.

Acil durumlar için Büyükelçiliğe +52 557 917 77 85 numaralı hat üzerinden ulaşılabileceği de hatırlatıldı.

Operasyon Sonrası Gerilim Tırmandı

Meksika’da federal güvenlik güçleri, Jalisco eyaletinin Tapalpa kasabasında Jalisco Yeni Nesil Karteline (CJNG) yönelik askeri bir operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün elebaşı olarak bilinen El Mencho’nun öldürüldüğü yönündeki iddialar kamuoyuna yansıdı.

Bu gelişmenin ardından, kartelin olası misillemesi olarak başta Jalisco olmak üzere birçok eyalette yol kapatma eylemleri, araç ve iş yeri kundaklamaları yaşandı. Jalisco eyalet yönetimi, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunurken toplu taşımayı durdurdu ve bölgede “kırmızı alarm” uygulamasını devreye aldı.

Şiddet Olayları Yayılıyor

Yetkililer, yaşanan güvenlik krizinin yalnızca tek bir eyaletle sınırlı kalmadığını, şiddet olaylarının ülkenin farklı bölgelerine yayıldığını açıkladı. Büyükelçilik ise Meksika’da bulunan Türk vatandaşlarının gelişmeleri yakından takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça riskli bölgelerden uzak durmaları gerektiğini vurguladı.