Meteoroloji verilerine göre Kahramanmaraş’ta önümüzdeki 5 gün boyunca yağış ağırlıklı bir hava hakim olacak. Özellikle hafta ortasında yağmurun yer yer etkisini artırması bekleniyor.

23 Şubat Pazartesi

Hafta sağanak yağışla başlıyor. Günün en düşük sıcaklığı 4, en yüksek sıcaklığı ise 15 derece olacak. Nem oranı yüksek seyrederken, rüzgar hafif esecek.

24 Şubat Salı

Yağış kısa süreliğine etkisini kaybediyor. Parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken sıcaklık 3 ile 15 derece arasında olacak. Nem oranında düşüş gözlenecek.

25 Şubat Çarşamba

Yağmur yeniden kente dönüyor. Gün içinde aralıklı yağışlar beklenirken sıcaklık 3 ila 13 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 90’ın üzerine çıkacak.

26 Şubat Perşembe

Yağışlı hava etkisini sürdürüyor. En düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 9 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar zaman zaman etkisini artırabilir.

27 Şubat Cuma

Haftanın son iş gününde de yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 7 derece arasında olacak. Rüzgarın hızının artmasıyla birlikte hava daha serin hissedilecek.