Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde internet üzerinden müstehcen görüntüler satın aldığı belirlenen 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, müstehcenlik suçuna yönelik olarak operasyon düzenlendi.

4 şüphelinin, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden müstehcen fotoğraflar satın aldığı belirlendi. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın arama ve el koyma kararı doğrultusunda şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. 4 şüphelinin, cep telefonları ve çok sayıdaki dijital materyallerine de el konuldu. Şahıslar hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.