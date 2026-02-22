Kahramanmaraş’ta asrın felaketinin ardından başlatılan yeniden inşa süreci kapsamında, Derepazarı bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız devam ediyor. Rezerv alan ilan edilen bölgede, özellikle Derepazarı ve Arasa Otopark çevresinde modern konutlar ve ticaret alanları hızla yükseliyor.

Şehrin kalbinde yürütülen projelerle, hem güvenli hem de estetik yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Depreme dayanıklı şekilde inşa edilen yeni yapılar; altyapı, ulaşım ve çevre düzenlemeleriyle birlikte planlı bir şehirleşme anlayışını yansıtıyor.

Bölgede yükselen konut ve iş yerleri, sadece fiziksel dönüşümü değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal canlanmayı da beraberinde getiriyor. Tamamlandığında Derepazarı’nın, Kahramanmaraş’ın yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.