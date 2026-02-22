Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte iftar sofralarının ardından geleneksel kahve keyfi de yeniden canlandı. Vatandaşlar, akşam ezanıyla açılan oruçların ardından aileleriyle bir araya gelerek hem sohbet ediyor hem de bir fincan kahve eşliğinde günün yorgunluğunu atıyor.

Uzmanlar, iftardan sonra ölçülü tüketilen kahvenin sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini belirtiyor. Yemek sonrası içilen sıcak kahvenin sindirimi desteklediği, mideyi rahatlattığı ve özellikle ağır iftar menülerinin ardından hazmı kolaylaştırdığı ifade ediliyor. Ayrıca kahvenin karaciğer fonksiyonlarına katkı sağlayabileceğine dikkat çekilirken, aşırı tüketimden kaçınılması gerektiği vurgulanıyor.

Ramazan akşamlarında iftar sonrası içilen bir fincan kahve, hem sindirimi destekleyen sağlıklı bir alışkanlık hem de aile sohbetlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıkıyor.