Konya BBSK – Kipaş İstiklalspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
-
📅 Tarih: 22 Şubat 2026
-
⏰ Saat: 14:45
-
🏀 Karşılaşma: Konya BBSK – Kipaş İstiklal
Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki ekip de parkeden galibiyetle ayrılmak istiyor.
Konya BBSK – Kipaş İstiklalspor Maçı Hangi Kanalda?
Maçın yayıncı kuruluş bilgisi açıklandığında haberimiz güncellenecektir. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, kulüplerin resmi sosyal medya hesapları ve federasyonun yayın platformlarını takip edebilir.
⚠️ Not: Yayın bilgileri resmi kaynaklardan duyurulmaktadır. Kaçak ve yasa dışı yayınlara itibar edilmemelidir.
Kipaş İstiklalspor deplasmanda sürpriz peşinde. Son haftalarda çıkış yakalayan ekip, kritik mücadelede hata yapmak istemiyor.
Canlı Skor ve Anlık Gelişmeler
Konya BBSK – Kipaş İstiklal maçının:
-
🔴 Canlı skor bilgisi
-
📊 Periyot sonuçları
-
📝 Maç özeti ve istatistikler
karşılaşma başladıktan sonra haberimizde yer alacaktır.