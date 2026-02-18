Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin 20. haftasında KCT 1461 Trabzon FK ile oynayacağı karşılaşmaya yeniden çıkıyor. Daha önce olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen mücadele için yeni tarih 18 Şubat Çarşamba olarak belirlendi.

Karşılaşma, Merkez-1 Spor Kompleksi’nde saat 13.00'te başlayacak.

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Kahramanmaraş temsilcisi, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Ertelenen maçın telafisi niteliğindeki bu mücadele, lig sıralamasını doğrudan etkileyecek kritik karşılaşmalar arasında yer alıyor.