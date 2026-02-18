Mahalle sakinlerinin bağışlarıyla 11 büyükbaş kurbanlık temin edildi. Topluca edilen duanın ardından meydanda kesilen kurbanların etleri, öncelikle ihtiyaç sahipleri olmak üzere, hanede yaşayan kişi sayısına göre eşit şekilde tüm mahalleye dağıtıldı.

Tombaklılar, hayrat kurbanı geleneğinin dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşattığını belirterek, “Herkes gönlünden ne koparsa katkı sunuyor, ardından etler mahalle fertlerine pay ediliyor. Ramazan ayı öncesinde sofralarımızı paylaşarak şenlendiriyoruz” ifadeleriyle geleneğin önemine dikkat çekti.

Organizasyon kapsamında yaklaşık 3 ton kurban eti, imece usulüyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak mahallede örnek bir dayanışma sergilendi.