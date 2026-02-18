Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, iki ayrı tarihte önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

16 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen ikinci çalışmada ise yine değişik tür ve miktarlarda yasaklı madde ile uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 2 adet aseton ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. isimli şahıs da yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği, kamu düzenini bozan ve toplum sağlığını tehdit eden suçlara karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.