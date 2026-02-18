Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini özellikle çocuklar için hazırladığı renkli ve eğitici programlarla taçlandırıyor.

Ramazan etkinlikleri kapsamında, çocukların hem paylaşma kültürünü öğrenmesi hem de keyifli vakit geçirmesi amacıyla özel programlar hayata geçiriliyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) tarafından her pazar günü “Tekne Orucu Çocuk İftarı” programı gerçekleştirilecek.

7 – 11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanan programda, öğle saatlerinde minik misafirlere iftar yemeği ikram edilecek. İftarın ardından ise çocukların hem zihinsel gelişimine katkı sağlayacak hem de el becerilerini geliştirecek birbirinden renkli atölye çalışmaları düzenlenecek.

Başvurular Çevrimiçi Alınıyor, Son Başvuru 19 Şubat

Program kapsamında çocuklar; satranç, akıl ve zekâ oyunları, takı tasarım, sepet örme ve resim boyama etkinlikleriyle eğlenceli vakit geçirirken, aynı zamanda sosyalleşme ve birlikte üretme fırsatı da bulacak.

Etkinlikler, Ramazan ayı boyunca Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi yanında kurulan Ramazan çadırında gerçekleştirilecek. Programa katılmak isteyen çocuklar aşağıdaki internet adresinden çevrimiçi başvuru yapabilecek.

https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/02/17/kamek-tekne-orucu-cocuk-iftari-programi-basvuru-formu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu çocuklara küçük yaşta aşılamayı hedefleyen bu etkinliklere 7 – 11 yaş aralığındaki tüm çocukların davetli olduğu belirtildi. Başvurular 19 Şubat Perşembe gününe kadar devam edecek.