Kahramanmaraş’ta oto yıkama ve araç bakım hizmetlerine 2026 yılı itibarıyla zam geldi. Kahramanmaraş Oto Yıkamacılar Derneği tarafından açıklanan yeni fiyat tarifesiyle birlikte kent genelinde hizmet veren oto yıkama işletmelerinin uygulayacağı ücretler güncellendi. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni liste, otomobilden ticari araçlara, detaylı temizlikten oto kuaför hizmetlerine kadar birçok kalemi kapsıyor.

Otomobil Yıkama Ücretleri Güncellendi

2026 tarifesine göre otomobiller için iç-dış yıkama 700 TL olarak belirlendi. Sadece iç temizlik yaptırmak isteyenler için ücret 400 TL, yalnızca dış yıkama tercih edenler için ise yine 400 TL olacak. Bu fiyatların şehir genelindeki oto yıkama noktalarında geçerli olacağı bildirildi.

Ticari ve SUV Araçlar İçin Yeni Tarife

Ticari araçlar ve SUV sınıfındaki araçlarda fiyatlar otomobillere göre daha yüksek seviyede açıklandı. Buna göre;

İç-dış yıkama: 800 TL

İç yıkama: 500 TL

Dış yıkama: 600 TL

Araç türü, temizlik süresi ve hizmet kapsamına göre fiyatların değişiklik gösterebildiği belirtildi.

Motor, Alt Taban ve Kuaför Hizmetleri

Araç bakımına yönelik özel hizmetlerde de dikkat çeken artışlar yaşandı.

Motor yıkama: 2.000 TL

Alt taban + motor yıkama: 4.000 TL

Otomobil oto kuaför: 12.000 TL

Ticari ve SUV oto kuaför: 14.000 TL

Bu hizmetlerin detaylı temizlik ve uzun süreli koruma amacıyla sunulduğu ifade edildi.

Minibüs ve Traktör Yıkama Fiyatları

Yeni tarifede ağır ve büyük araçlar da yer aldı.

Traktör yıkama: 1.200 TL

Minibüs iç-dış yıkama: 600 TL

Minibüs yalnızca iç yıkama: 600 TL

Minibüs yalnızca dış yıkama: 600 TL

Özel ve VIP Hizmetler

Tarifede yer alan özel uygulamalar da dikkat çekti.

Far temizleme: 2.000 TL

VIP yıkama: 2.000 TL

Pasta-cila (polisaj): 12.000 TL

Yetkililer, açıklanan fiyatların 2026 yılı boyunca geçerli olacağını belirtirken, araç sahiplerine hizmet almadan önce uygulanacak işlemler ve kapsam hakkında detaylı bilgi almaları tavsiyesinde bulundu.