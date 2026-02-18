Kahramanmaraş’ta oto yıkama ve araç bakım hizmetlerine 2026 yılı itibarıyla zam geldi. Kahramanmaraş Oto Yıkamacılar Derneği tarafından açıklanan yeni fiyat tarifesiyle birlikte kent genelinde hizmet veren oto yıkama işletmelerinin uygulayacağı ücretler güncellendi. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni liste, otomobilden ticari araçlara, detaylı temizlikten oto kuaför hizmetlerine kadar birçok kalemi kapsıyor.
Otomobil Yıkama Ücretleri Güncellendi
2026 tarifesine göre otomobiller için iç-dış yıkama 700 TL olarak belirlendi. Sadece iç temizlik yaptırmak isteyenler için ücret 400 TL, yalnızca dış yıkama tercih edenler için ise yine 400 TL olacak. Bu fiyatların şehir genelindeki oto yıkama noktalarında geçerli olacağı bildirildi.
Ticari ve SUV Araçlar İçin Yeni Tarife
Ticari araçlar ve SUV sınıfındaki araçlarda fiyatlar otomobillere göre daha yüksek seviyede açıklandı. Buna göre;
-
İç-dış yıkama: 800 TL
-
İç yıkama: 500 TL
-
Dış yıkama: 600 TL
Araç türü, temizlik süresi ve hizmet kapsamına göre fiyatların değişiklik gösterebildiği belirtildi.
Motor, Alt Taban ve Kuaför Hizmetleri
Araç bakımına yönelik özel hizmetlerde de dikkat çeken artışlar yaşandı.
-
Motor yıkama: 2.000 TL
-
Alt taban + motor yıkama: 4.000 TL
-
Otomobil oto kuaför: 12.000 TL
-
Ticari ve SUV oto kuaför: 14.000 TL
Bu hizmetlerin detaylı temizlik ve uzun süreli koruma amacıyla sunulduğu ifade edildi.
Minibüs ve Traktör Yıkama Fiyatları
Yeni tarifede ağır ve büyük araçlar da yer aldı.
-
Traktör yıkama: 1.200 TL
-
Minibüs iç-dış yıkama: 600 TL
-
Minibüs yalnızca iç yıkama: 600 TL
-
Minibüs yalnızca dış yıkama: 600 TL
Özel ve VIP Hizmetler
Tarifede yer alan özel uygulamalar da dikkat çekti.
-
Far temizleme: 2.000 TL
-
VIP yıkama: 2.000 TL
-
Pasta-cila (polisaj): 12.000 TL
Yetkililer, açıklanan fiyatların 2026 yılı boyunca geçerli olacağını belirtirken, araç sahiplerine hizmet almadan önce uygulanacak işlemler ve kapsam hakkında detaylı bilgi almaları tavsiyesinde bulundu.