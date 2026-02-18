Başkan Gül mesajında; Ramazan-ı Şerif’in rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğunu belirterek, bu müstesna zaman diliminin gönülleri arındıran, kırgınlıkları gideren ve kardeşlik bağlarını güçlendiren bir iklim sunduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş’ın birlik, beraberlik, dayanışma ruhuna ve paylaşma kültürüne vurgu yapan Gül, “Depremin ardından yaralarımızı birlikte sardığımız, acıyı da umudu da omuz omuza yaşadığımız bu kadim şehirde; Ramazan’ın manevi iklimiyle gönüllerimizin daha da kenetleneceğine inanıyorum. Kahramanmaraş’ımızın ve ülkemizin her hanesinde bereketin, huzurun ve kardeşliğin hâkim olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Ramazan ayının sadece oruç tutmak değil; ihtiyaç sahiplerini gözetmek, sofraları paylaşmak ve gönüller yapmak anlamına geldiğini belirten Gül, tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek, bu mübarek ayın İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Gül, mesajını “Rabbim birliğimizi daim, kardeşliğimizi güçlü kılsın. Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun.” sözleriyle tamamladı.🌙