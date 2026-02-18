Mahyalarla Ramazan’ın Manevi Işığı Şehre Yayılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, şehir merkezi başta olmak üzere ilçelerdeki camiler mahyalarla donatıldı. Ramazan’ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yansıtan mesajların yer aldığı mahyalar, geceleri şehrin siluetine manevi bir derinlik kazandırıyor. Işıklarla süslenen minareler, Ramazan gecelerinde hem görsel bir şölen sunuyor hem de vatandaşlara bu mübarek ayın huzurunu hatırlatıyor.

Cadde ve Meydanlarda Ramazan Dokunuşu

Mahyaların yanı sıra ana arterler, meydanlar ve yoğun kullanılan güzergâhlarda Ramazan’a özel süslemeler büyük ölçüde tamamlandı. Yapılan düzenlemelerle birlikte sokaklar, hem estetik görünümü hem de Ramazan ayına uygun sosyal mesajlarıyla dikkat çekiyor. Şehir genelinde oluşturulan bu görsel bütünlük, Ramazan ayının manevi atmosferini gündelik yaşamın her alanına taşıyor.

İftar Sofralarıyla Paylaşma Kültürü Güçleniyor

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca kentin belirli noktalarında her akşam kurulacak iftar sofralarıyla binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturacak. Kurulacak iftar alanlarında, birlik ve beraberlik duygusu pekiştirilirken; paylaşmanın, dayanışmanın ve komşuluk kültürünün en güzel örnekleri yaşatılacak. Vatandaşlar, aynı sofrada oruç açmanın manevi huzurunu hep birlikte paylaşacak.

Ramazan Ayı Boyunca Manevi Atmosfer Sürecek

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Ramazan ayı boyunca süsleme, mahyalama ve sosyal etkinlik çalışmalarının devam edeceğini belirterek, amaçlarının Kahramanmaraş’ta Ramazan’ın ruhunu her yaştan vatandaşa hissettirmek olduğunu ifade etti. Yapılan hazırlıklarla birlikte şehir, Ramazan ayını ışıklar, mahyalar ve paylaşma sofralarıyla karşılamaya hazırlanıyor.