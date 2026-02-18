Ramazan ayında özellikle iftar sonrasında çayın yanında tercih edilen tatlı çeşitleri, Tatlıcıoğlu’nda katkı maddesi kullanılmadan ve günlük taze üretim anlayışıyla hazırlanıyor. Doğallık ve hijyeni ön planda tutan işletme, bu yönüyle vatandaşlardan tam not alıyor.

Kaliteli üretimi uygun fiyat politikasıyla birleştirdiklerini belirten firma yetkilileri, her kesime hitap etmeyi amaçladıklarını ifade ediyor. Ramazan döneminde artan talebe yetişebilmek için üretimin her gün taze şekilde sürdürüldüğü de vurgulanıyor.

Ramazan sofralarına lezzet katmayı sürdüren Tatlıcıoğlu, kaliteli ve uygun fiyatlı tatlı arayan Kahramanmaraşlıların uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor.