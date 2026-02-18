Ramazan Sokağı İlk Kez Kahramanmaraş’ta Kuruldu

Fırat Görgel, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi yanında oluşturulan ve şehirde ilk kez hayata geçirilen Ramazan Sokağı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Görgel, Ramazan Sokağı’nın Ramazan boyunca Kahramanmaraşlıların buluşma noktası olacağını belirterek, alanda yöresel ürünler, geleneksel el sanatları ve kültürel etkinliklerin yer alacağını ifade etti.

Her Gün 2 Bin Kişiye İftar, Her Akşam Manevi Program

Ramazan Sokağı’nda kurulan etkinlik çadırında her gün Kur’an-ı Kerim tilaveti, söyleşiler ve dinletiler gerçekleştirilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle günlük 2 bin kişiye iftar yemeği ikram edilecek. İftar sonrası programlarda ise Ramazan geleneğinin simgeleri sahneye taşınacak.

Çocuklara Özel Tekne Orucu Etkinlikleri

Bu yıl ilk kez çocuklara yönelik tekne orucu programları da Ramazan Sokağı’nda düzenlenecek. 7-11 yaş arası çocuklar için her pazar günü gerçekleştirilecek etkinliklerde eğitici atölyeler yer alacak, öğle ezanıyla birlikte çocuklar oruçlarını açacak. Başvurular Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi üzerinden alınacak.

Şehir Merkezi ve İlçelerde İftar Sofraları Kurulacak

Başkan Görgel, Ramazan boyunca yalnızca şehir merkezinde değil, 9 ilçede de iftar sofralarının kurulacağını söyledi. Namık Kemal Mahallesi ve Milli İrade Meydanı’nın yanı sıra Elbistan, Türkoğlu, Pazarcık, Göksun, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Nurhak ve Afşin’de vatandaşlarla iftar sofralarında buluşulacak.

Ramazan Ayında Sosyal Destekler 100 Milyon TL’yi Aşacak

Ramazan ayına özel sosyal desteklerin artırıldığını vurgulayan Görgel, Dermankart, Ramazan Kart ve emeklilere yönelik pazar desteğiyle birlikte toplam yardım tutarının 100 milyon TL’yi aşacağını açıkladı. Ayrıca 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşların sıcak yemek, bakım ve temizlik hizmetlerinin Ramazan boyunca devam edeceğini belirtti.

Halk Ekmek Ramazan Boyunca 93 Noktada

Halk ekmek uygulamasının Ramazan ayında da süreceğini ifade eden Başkan Görgel, günlük 50 bin ekmek ve unlu mamulün şehir genelinde 93 noktada 7,5 TL’den satışa sunulacağını söyledi.

“Kahramanmaraş’ın Ramazan Neşesi Hiç Dinmesin”

Bu yıl ilk kez şehir merkezi ve ilçelerde geniş kapsamlı mahyalama çalışması yapıldığını belirten Başkan Görgel, Ramazan ayının huzur ve birlik duygusunun tüm şehre yayılmasını hedeflediklerini ifade ederek, “Kahramanmaraş’ın Ramazan neşesi hiç dinmesin” dedi.