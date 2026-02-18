Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen Sanayi Kavşağı Projesi’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Projesi Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve yapım ihalesi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dev yatırım, 500 Milyon TL’lik bütçesiyle Kahramanmaraş ulaşım tarihinin en önemli projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Modern ve Yüksek Kapasiteli Kavşak Geliyor

Proje kapsamında; 7 ayaklı, 370 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde iki adet köprü inşa edilirken, yaklaşık 2 kilometrelik ayrılma ve katılma yolları ile yeni bağlantı arterleri oluşturuluyor. Bu sayede bölgedeki trafik akışının kesintisiz hale getirilmesi ve yoğunluğun önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Proje, asfaltlama ve üstyapı çalışmalarına doğru hızla ilerliyor. Yapılan açıklamada, çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiği ve Sanayi Kavşağı’nın haziran ayına kadar tamamlanarak hizmete alınmasının hedeflendiği belirtildi.

Trafik Güvenliği Artacak, Erişim Kolaylaşacak

Sanayi Kavşağı Projesi; sürüş güvenliğini artırmanın yanı sıra, sanayi bölgesine ve çevredeki ticari alanlara ulaşımı çok daha hızlı ve güvenli hale getirecek. Özellikle Doğu Çevre Yolu üzerinde yaşanan yoğun araç trafiğinin azaltılması, şehir merkezine erişimin rahatlatılması ve trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

“Şehrimiz İçin Stratejik Bir Yatırım”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Sanayi Kavşağı Projesi’nin şehir için stratejik bir yatırım olduğunu vurgulayarak, “Karayolları Genel Müdürlüğümüzle güçlü bir iş birliği içerisinde, şehrimize yakışır modern bir kavşak inşa ediyoruz. Çalışmalar sahada yoğun bir tempoyla ilerliyor. Köprü imalatlarımız büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldi, yol platformu ve üstyapı çalışmalarına doğru hızla ilerliyoruz.

Hedefimiz, projeyi Haziran ayına kadar tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmak. Bu yatırımla sadece trafik yoğunluğunu azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda sürüş güvenliğini artıracak ve sanayi bölgemize erişimi çok daha konforlu hale getireceğiz.

Bu değerli yatırımın şehrimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na, milletvekillerimize ve büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Sanayi Kavşağı Projesi’nin Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.